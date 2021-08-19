Вильяр ответил на слухи, связывающие его с «Сассуоло»

Полузащитник римской «Ромы» Гонсало Вильяр посредством публикации в своём официальном аккаунте «Твиттера» прокомментировал слухи о переходе в «Сассуоло».

В ответ на один из «твитов», связывающих его с переездом в другой клуб, сам Вильяр ответил:

«Хватит… только «Рома»!

Сообщается также об интересе к полузащитнику со стороны испанских «Севильи» и «Вильярреала».

Гонсало Вильяр выступает за «Рому» с 2020 года. Всего за клуб он провел 42 матча, не отметившись при это результативными действиями. Помимо «Ромы», футболист выступал в «Эльче» и второй команде «Валенсии».