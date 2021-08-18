Миленкович продлит контракт с «Фиорентиной»

Сербский защитник флорентийской «Фиорентины» Никола Миленкович подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По свидетельствам источника, после нескольких недель переговоров с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом», не закончившихся ничем, «фиалки» решили предложить футболисту новое соглашение с улучшением условий.

По данным источника, ключевым в таком решении «Фиорентины» стал потенциальный переход другого защитника – Хермана Пессельи – в «Бетис». Уход Миленковича может ослабить оборонительную линию ещё больше, поэтому в клубе уже сейчас намерены обезопасить себя от такого исхода.

Сообщается, что футболист подпишет с «фиалками» контракт до 2024 года.