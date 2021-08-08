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Италия. Серия А

Агент развеял слухи о переходе Лаутаро Мартинеса в АПЛ

08 Августа 2021 • 16:37 Комментировать
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В последние часы слухи активно связывают форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса с клубами из Англии. Впрочем, агент игрока Алехандро Камано успел развеять информацию об уходе своего клиента в другой клуб.

«Мартинес никогда не будет сражаться с «Интером» за то, чтобы уйти. Никогда. Лаутаро – игрок «Интера», и он счастлив в Италии», - рассказал агент FCInter1908.

Также агент подтвердил позицию Лаутаро Мартинеса в беседа с журналистом Сезаром Луисом Мерло.

«Лаутаро счастлив в Италии, счастлив в «Интере». Его решение – остаться», - высказался представитель футболиста.

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Интер Милан Лаутаро Мартинес Трансферы футбола - лето 2021
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