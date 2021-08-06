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Италия. Серия А

Коваленко переходит в «Специю»

06 Августа 2021 • 21:38 Комментировать
Кальяри
...
Специя
23.08 19:30
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Карьера украинского полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко продолжится в «Специи».

Услуги футболиста бергамасков оказались интересны команде Серии А рангом пониже. По сведениям авторитетного журналиста Николо Скиры, «орлята» договорились с «Аталантой» касаемо годичной аренды 25-летнего атакующего полузащитника. Кроме того, за «Специей» будет закреплено право полноценного выкупа хава.

Прежде сообщалось, что видеть украинца в своих рядах желали «Эмполи» и «Болонья».

За всю вторую половину сезона в Серии А Коваленко провёл в чёрно-синей футболке «богини» всего 4 минуты игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Специя Виктор Коваленко Трансферы футбола - лето 2021
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