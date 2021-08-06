Коваленко переходит в «Специю»

Карьера украинского полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко продолжится в «Специи».

Услуги футболиста бергамасков оказались интересны команде Серии А рангом пониже. По сведениям авторитетного журналиста Николо Скиры, «орлята» договорились с «Аталантой» касаемо годичной аренды 25-летнего атакующего полузащитника. Кроме того, за «Специей» будет закреплено право полноценного выкупа хава.

Прежде сообщалось, что видеть украинца в своих рядах желали «Эмполи» и «Болонья».

За всю вторую половину сезона в Серии А Коваленко провёл в чёрно-синей футболке «богини» всего 4 минуты игрового времени.