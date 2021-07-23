Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
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Стадион, находящийся во временном использовании «Кальяри», будет переименован

23 Июля 2021, 23:47,

Стадион, на котором свои матчи временно проводит итальянский клуб «Кальяри», будет переименован. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, стадион со старта следующего сезона будет носить название Unipol Domus. «Кальяри» заключил соглашение с одной из страховых компаний и продал компании права на название арены.

На матчах Серии А и Б с нового сезона всё еще будут действовать ограничения посещаемости. На футбольные арены не смогут пожаловать фанаты в количестве более 50% от общей вместительности. Кроме того, вход на стадион будет разрешен только болельщикам прошедшим вакцинацию от коронавируса.

Новый сезон в итальянском первенстве «Кальяри» начнет поединком со «Специей».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Кальяри, Серия А, Специя
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