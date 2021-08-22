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Италия. Серия А

Мотта: «Нас ждёт сложный матч»

22 Августа 2021 • 17:16 Комментировать
Кальяри
...
Специя
2.00 3.60 3.70
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Рулевой «Специи» Тьяго Мотта поделился ожиданиями от матча первого тура Серии А против «Кальяри».

«Стартует чемпионат, у нас впереди первая игра. Приятные ощущения от проделанной работы. Нас ждёт сложный матч. Мы постараемся провести его уверенно», - подчеркнул начинающий тренер.

«Кальяри» - хороший коллектив. В прошлом сезоне им удалось неплохо финишировать, они обезопасили себя. Предполагаю, что они будут много атаковать, как и мы», - приводит слова Тьяго Мотты Football Italia.

Также алленаторе «Специи» сказал, что жаркая погода на Сардинии не должна помешать его подопечным показать свой лучший футбол.

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Кальяри Тьяго Мотта Специя
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