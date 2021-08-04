Рабьо пропустит дуэль с «Барселоной» из-за мышечной травмы

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо не сыграет в матче за Кубок Жоана Гампера против каталонской «Барселоны». Игрок получил повреждение мышцы левого бедра.

«Через 10 дней футболист пройдет медицинское обследование повторно, чтобы выяснить точные сроки восстановления от травмы», - говорится в официальном заявлении «старой синьоры».

Адриен Рабьо присоединился к «Ювентусу» на правах свободного агента летом 2019 года после прекращения действия его контракта с «ПСЖ». Всего за туринцев Рабьо провел 84 матча, в которых отметился шестью голами и четырьмя голевыми передачами.