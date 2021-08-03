Роналду примет участие в матче против «Барселоны» на Кубке Жоана Гампера

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера против «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Утверждается, что Роналду тренируется с командой на протяжении уже нескольких дней и сыграет против «Барселоны» в воскресном поединке. Скорее всего, португалец не будет на поле все 90 минут, так как ему ещё предстоит набрать должную форму.

Ранее в социальных сетях фанаты бурно обсуждали возможность снова увидеть дуэль Криштиану Роналду и Лионеля Месси в рамках одного матча. Матч «Барселоны» и «Ювентуса» состоится 8 августа.