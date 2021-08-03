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Италия. Серия А

​Эриксен встретился с Мароттой

03 Августа 2021 • 17:48 Комментировать
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, который на старте чемпионата Европы перенёс остановку сердца, встретился с генеральным директором клуба Джузеппе Мароттой. Об этом сообщает Football Italia.

В ближайшее время Кристиан Эриксен пройдёт новое углублённое обследование. Если по его итогам выяснится, что Эриксену будет нельзя заниматься спортом без имплантированного дефибриллятора, датчанин не сможет играть за «Интер». В Италии запрещено выступать с подобным устройством.

Действующий контракт Кристиана Эриксена с «Интером» рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Кристиан Эриксен
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