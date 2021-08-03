​Эриксен встретился с Мароттой

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, который на старте чемпионата Европы перенёс остановку сердца, встретился с генеральным директором клуба Джузеппе Мароттой. Об этом сообщает Football Italia.

В ближайшее время Кристиан Эриксен пройдёт новое углублённое обследование. Если по его итогам выяснится, что Эриксену будет нельзя заниматься спортом без имплантированного дефибриллятора, датчанин не сможет играть за «Интер». В Италии запрещено выступать с подобным устройством.

Действующий контракт Кристиана Эриксена с «Интером» рассчитан до конца июня 2024 года.