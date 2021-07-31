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Италия. Серия А

Мхитарян: «Джеко остаётся капитаном «Ромы»

31 Июля 2021 • 19:55 Комментировать
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал ситуацию с капитанской повязкой в римском клубе. Ранее бывший главный тренер команды Паулу Фонсека лишил звания капитана нападающего Эдина Джеко из-за личного конфликта.

Сейчас капитаном «Ромы» является полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

«Это была ужасная ситуация для всех нас (конфликт Фонсеки и Джеко - Прим. ред.). Мы продолжали работать на благо команды, и к концу сезона нам удалось все уладить. Джеко является нашим капитаном даже без повязки. Его все любят за тот характер и опыт, которыми он обладает. Повязка тут роли не играет», - цитирует Мхитарян Football Italia.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов близок к переходу в «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Генрих Мхитарян Эдин Джеко
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