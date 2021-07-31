Шомуродов прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, ныне выступающий в Серии А за «Дженоа», близок к продолжению карьеры в столичной «Роме».

Согласно данным Tuttomercatoweb, 26-летний нападающий прилетел в Рим для прохождения медицинского осмотра и подписания соглашения с «волками». Ранее стороны договорились о пятилетнем контракте. В римском клубе Элдор будет зарабатывать два миллиона евро за сезон.

Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро. В прошлом сезоне чемпионата Италии нападающий принял участие в 31 матче, забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.