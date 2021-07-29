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Италия. Серия А

«Сочи» не обращался к «Фиорентине» по поводу трансфера Кокорина

29 Июля 2021 • 15:42 Комментировать
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«Сочи» не делал предложений «Фиорентине» по «Кокорину». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно не рассчитывает на россиянина, а поэтому клуб готов рассмотреть по Кокорину предложения.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. За половину прошлой кампании Серии А россиянин провел в футболке клуба 4 матча, в которых результативными действиями не отмечался.

Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока – три с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Сочи Трансферы футбола - лето 2021
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