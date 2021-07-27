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Италия. Серия А

Сарри пригрозил игрокам «Лацио»

27 Июля 2021 • 00:25 Комментировать
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Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри пригрозил игрокам команды на сегодняшней тренировке. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, Сарри на сегодняшней тренировке команды давал указания игрокам о том, как нужно играть с мячом. В частности, тренер обратился к албанскому защитнику Элсаиду Хусаю:

«Если ты ещё раз сыграешь в длинную передачу, я назначу в ворота твоей команды пенальти», - сказал Сарри игроку во время двусторонней игры на тренировке.

Маурицио Сарри известен своим футбольным стилем, прозванным «сарриболом». Суть стиля заключается в том, чтобы играть быстро, передавая мяч партнерам в 1-2 касания.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри Элсаид Хусай
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
27 Jul 2021, 08:55
Какой кошмар, игрокам надо обратится в ЕСПЧ. А Хюсаю надо призывать всех вставать на колено перед каждой тренировкой Лацио.
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