Сарри пригрозил игрокам «Лацио»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри пригрозил игрокам команды на сегодняшней тренировке. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, Сарри на сегодняшней тренировке команды давал указания игрокам о том, как нужно играть с мячом. В частности, тренер обратился к албанскому защитнику Элсаиду Хусаю:

«Если ты ещё раз сыграешь в длинную передачу, я назначу в ворота твоей команды пенальти», - сказал Сарри игроку во время двусторонней игры на тренировке.

Маурицио Сарри известен своим футбольным стилем, прозванным «сарриболом». Суть стиля заключается в том, чтобы играть быстро, передавая мяч партнерам в 1-2 касания.