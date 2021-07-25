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Итальяно: «Кокорин может стать основным нападающим «Фиорентины»

25 Июля 2021, 14:34,

Новый главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о перспективах российского нападающего Александра Кокорина.

«Я считаю, что Александр может стать основным нападающим. Это игрок высочайшего уровня, но ему нужно продолжать расти. Он должен хорошо атаковать, создавая напряжение у чужих ворот, опускаясь глубоко к своим воротам. Но самое главное для нападающих – голы, они должны заканчивать комбинации команды», - цитирует Итальяно firenzeviola.

30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе, за это время он успел принять участие в четырех матчах итальянского клуба, но голевыми действиями не отметился.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Винченцо Итальяно
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Комментарии (1)
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overkill666
25 Июля 2021, 15:35

еще полсезона посидит на лавке, потупит.. и вернется на родину.

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