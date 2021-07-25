Итальяно: «Кокорин может стать основным нападающим «Фиорентины»

Новый главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о перспективах российского нападающего Александра Кокорина.

«Я считаю, что Александр может стать основным нападающим. Это игрок высочайшего уровня, но ему нужно продолжать расти. Он должен хорошо атаковать, создавая напряжение у чужих ворот, опускаясь глубоко к своим воротам. Но самое главное для нападающих – голы, они должны заканчивать комбинации команды», - цитирует Итальяно firenzeviola.

30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе, за это время он успел принять участие в четырех матчах итальянского клуба, но голевыми действиями не отметился.