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Куадрадо продлит контракт с «Ювентусом»

24 Июля 2021, 15:56,

Колумбийский хавбек Хуан Куадрадо близок к пролонгации сотрудничества с туринским «Ювентусом». Об этом рапортует Calciomercato.

Источник рапортует, что стороны уже провели переговоры и согласовали детали сделки. Официально о продлении сотрудничества будет объявлено после того, как Куадрадо выйдет из отпуска.

Действующее трудовое соглашение 33-летнего колумбийца со «старой синьорой» рассчитано до середины 2022 года.

В прошлом сезоне итальянской Серии А полузащитник принял участие в 30 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и десять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Хуан Куадрадо
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