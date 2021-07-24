Куадрадо продлит контракт с «Ювентусом»

Колумбийский хавбек Хуан Куадрадо близок к пролонгации сотрудничества с туринским «Ювентусом». Об этом рапортует Calciomercato.

Источник рапортует, что стороны уже провели переговоры и согласовали детали сделки. Официально о продлении сотрудничества будет объявлено после того, как Куадрадо выйдет из отпуска.

Действующее трудовое соглашение 33-летнего колумбийца со «старой синьорой» рассчитано до середины 2022 года.

В прошлом сезоне итальянской Серии А полузащитник принял участие в 30 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и десять голевых передач.