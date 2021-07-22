Министр спорта Италии просит у Серии А 75% посещаемости на стадионах

Министр спорта Италии Валентина Веццали сообщила, что просила разрешения у Серии А на допуск болельщиков на трибуны в соотношении 75% от общей вместительности стадионов.

«Я просила у Серии А разрешить в белой зоне заполнение открытых арен на 75%, а крытых – на 50%», - написала министр спорта в своем «Твиттере».

«Также, в желтой зоне возможно разрешение размещение 1000 болельщиков в открытых аренах, и 500 – в крытых», - добавила Веццали.

Новый сезон итальянского чемпионата стартует 21 августа, но ещё ни один клуб не начал продажу билетов: до сих пор неизвестно, на каких стадионах и в каком количестве смогут смотреть матчи болельщики.