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«Ювентус» до конца месяца начнет переговоры с Дибалой по новому контракту

21 Июля 2021, 22:32,

Туринский «Ювентус» до конца июля начнет переговоры с аргентинским нападающим клуба Пауло Дибалой. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, агент футболиста отправится в Турин до конца текущего месяца на переговоры с руководством «Ювентуса» по новому контракту для своего клиента.

Старое соглашение Пауло Дибалы с клубом истекает через год, и клуб рискует потерять игрока бесплатно.

Всего за «Ювентус» Дибала провел 254 матча во всех турнира и записал в свой актив 100 голов. Футболист хотел покинуть клуб по окончании минувшего сезона, однако после возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, выразил желание продолжить выступления в Италии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Пауло Дибала
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