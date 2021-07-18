Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Европейские клубы выстроились в очередь за Фработтой

18 Июля 2021, 22:27,

Защитник туринского «Ювентуса» Джанлука Фработта может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, на игрока претендует целый список клубов, включая итальянские «Дженоа», «Аталанту» и «Верону», а также турецкий «Трабзонспор».

Утверждается, что новый тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на молодого защитника, что увеличивает шансы других клубов на его подписание.

В прошлом сезоне Фработта провел за «Ювентус» 17 матчей во всех турнирах, оформив 1 гол и 1 голевую передачу.

Новый сезон начнется для туринцев матчем против «Удинезе» на выезде.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Массимилиано Аллегри, Джанлука Фработта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола