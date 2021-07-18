Европейские клубы выстроились в очередь за Фработтой

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18 Июля 2021, 22:27,
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Защитник туринского «Ювентуса» Джанлука Фработта может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, на игрока претендует целый список клубов, включая итальянские «Дженоа», «Аталанту» и «Верону», а также турецкий «Трабзонспор».
Утверждается, что новый тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на молодого защитника, что увеличивает шансы других клубов на его подписание.
В прошлом сезоне Фработта провел за «Ювентус» 17 матчей во всех турнирах, оформив 1 гол и 1 голевую передачу.
Новый сезон начнется для туринцев матчем против «Удинезе» на выезде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Массимилиано Аллегри, Джанлука Фработта