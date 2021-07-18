Европейские клубы выстроились в очередь за Фработтой

Защитник туринского «Ювентуса» Джанлука Фработта может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, на игрока претендует целый список клубов, включая итальянские «Дженоа», «Аталанту» и «Верону», а также турецкий «Трабзонспор».

Утверждается, что новый тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на молодого защитника, что увеличивает шансы других клубов на его подписание.

В прошлом сезоне Фработта провел за «Ювентус» 17 матчей во всех турнирах, оформив 1 гол и 1 голевую передачу.

Новый сезон начнется для туринцев матчем против «Удинезе» на выезде.