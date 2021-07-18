Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

​Аллегри хочет вернуть в «Ювентус» Пьянича

18 Июля 2021, 16:18,

Вернувшийся на тренерский мостик «Ювентуса» после двухгодичной паузы Массимилиано Аллегри хочет вернуть в команду хавбека Миралема Пьянича. Осуществить этот трансфер может быть не так сложно, ведь «Барселона» готова отпустить боснийца даже бесплатно, разгрузив тем самым свою зарплатную ведомость. Об этом на своих страницах сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что прошлым летом «Ювентус» и «Барселона» обменялись полузащитниками: Артур Мело отправился в Турин, а Миралем Пьянич – в Барселону. Впрочем, боснийский хавбек не смог полноценно раскрыться на «Камп Ноу», и каталонский клуб не против расставания с футболистом.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Миралем Пьянич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола