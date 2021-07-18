​Аллегри хочет вернуть в «Ювентус» Пьянича

Вернувшийся на тренерский мостик «Ювентуса» после двухгодичной паузы Массимилиано Аллегри хочет вернуть в команду хавбека Миралема Пьянича. Осуществить этот трансфер может быть не так сложно, ведь «Барселона» готова отпустить боснийца даже бесплатно, разгрузив тем самым свою зарплатную ведомость. Об этом на своих страницах сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что прошлым летом «Ювентус» и «Барселона» обменялись полузащитниками: Артур Мело отправился в Турин, а Миралем Пьянич – в Барселону. Впрочем, боснийский хавбек не смог полноценно раскрыться на «Камп Ноу», и каталонский клуб не против расставания с футболистом.