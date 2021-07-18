​Артур: «Наконец, буду играть без боли»

Хавбек «Ювентуса» Артур Мело на днях перенёс хирургическое вмешательство. Теперь 24-летний футболист сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Всё прошло хорошо. Я очень рад вернуться домой и очень счастлив, потому что хотел перенести операцию, чтобы, наконец, иметь возможность играть без боли. Спасибо доктору Пиане и медицинскому персоналу «Ювентуса». Надеюсь, что я буду готов на 100% как можно скорее», - написал Артур.

Напомним, что Артур Мело перебрался из «Барселоны» в «Ювентус» прошлым летом. В 32 матчах за «старую синьору» бразилец записал на свой счёт один гол.