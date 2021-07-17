​Президент «Наполи» не боится потерять Инсинье бесплатно

«Наполи» рассчитывает надолго сохранить в своих рядах Лоренцо Инсинье, но стороны далеки от достижения договорённости по новому контракту. Как сообщает CalcioMercato, Инсинье не намерен принимать условия с понижением заработной платы. Клуб при этом просит игрока пойти на сокращение оклада, учитывая текущую финансовую ситуацию.

Действующий контракт Лоренцо Инсинье с «Наполи» рассчитан ещё на один год, и следующим летом клуб рискует потерять игрока как свободного агента. Впрочем, подобное развитие событий не пугает президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентиса, передаёт источник.