Лаццари: «Мы довольны назначением Сарри»

Правый защитник римского «Лацио» Мануэль Лаццари в интервью Lazio Style Channel прокомментировал назначение в команду тренера Маурицио Сарри.

По словам защитника, Сарри после своего прихода в клуб стал «глотком свежего воздуха» для игроков, в команде все счастливы и «заряжены побеждать».

Оборонец также раскрыл одно из тактических нововведений Сарри: команда теперь будет играть в четыре защитника, что заставит Лаццари испытать себя в новой формации.

«Мы будем играть в атакующий футбол и радовать наших болельщиков. Чем быстрее приспособимся к стилю игры Сарри, тем лучше», - подытожил Лаццари.

Напомним, Маурицио Сарри стал тренером «Лацио» после ухода Симоне Индзаги в миланский «Интер».