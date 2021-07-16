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Лаццари: «Мы довольны назначением Сарри»

16 Июля 2021, 21:34,

Правый защитник римского «Лацио» Мануэль Лаццари в интервью Lazio Style Channel прокомментировал назначение в команду тренера Маурицио Сарри.

По словам защитника, Сарри после своего прихода в клуб стал «глотком свежего воздуха» для игроков, в команде все счастливы и «заряжены побеждать».

Оборонец также раскрыл одно из тактических нововведений Сарри: команда теперь будет играть в четыре защитника, что заставит Лаццари испытать себя в новой формации.

«Мы будем играть в атакующий футбол и радовать наших болельщиков. Чем быстрее приспособимся к стилю игры Сарри, тем лучше», - подытожил Лаццари.

Напомним, Маурицио Сарри стал тренером «Лацио» после ухода Симоне Индзаги в миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Интер Милан, Лацио, Маурицио Сарри, Симоне Индзаги, Мануэль Лаццари
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