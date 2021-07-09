Моуринью: «Если бы я был защитником, то нокаутировал бы Роналду»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался относительно форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Криштиану не нужно бояться меня, ведь я занимаю пост тренера, а не играю в защите. Если бы я был защитником, то нокаутировал бы Роналду. Однако это уже не для меня. Я слишком стар», - передает слова португальского тренера MSN.

Напомним, что о назначении Моуринью стало известно в мае. Специалист заключил с римским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Роналду провел 33 поединка, отметившись 29 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.