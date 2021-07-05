Пароло попрощался с «Лацио»

Полузащитник Марко Пароло в своем «Инстаграме» попрощался с «Лацио». Об этом сообщает Football Italia.

36-летний футболист покидает «Стадио Олимпико» после окончания контракта с клубом.

«Я благодарен болельщикам «Лацио». Людям, которые заставили меня полюбить клуб с первых дней моего пребывания здесь. Меня мотивировали, критиковали, иногда даже оскорбляли, но всегда с уважением. Спасибо вам. Именно вы заставляли меня выжимать максимум».

«Спасибо президенту Лотито и всем, кто работает в клубе. Спасибо тренерам, медперсоналу и моим замечательным товарищам по команде».

«Я хочу и дальше получать удовольствие, играя в футбол, и надеюсь снова встретиться с вами на поле. Спасибо, «Лацио!» - написал в социальной сети футболист.

В прошлом сезоне футболист провел в составе римского клуба 18 матчей в Серии А, отдав две голевые передачи.