ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Пароло попрощался с «Лацио»

05 Июля 2021, 18:43,

Полузащитник Марко Пароло в своем «Инстаграме» попрощался с «Лацио». Об этом сообщает Football Italia.

36-летний футболист покидает «Стадио Олимпико» после окончания контракта с клубом.

«Я благодарен болельщикам «Лацио». Людям, которые заставили меня полюбить клуб с первых дней моего пребывания здесь. Меня мотивировали, критиковали, иногда даже оскорбляли, но всегда с уважением. Спасибо вам. Именно вы заставляли  меня выжимать максимум».

«Спасибо президенту Лотито и всем, кто работает в клубе. Спасибо тренерам, медперсоналу и моим замечательным товарищам по команде».

«Я хочу и дальше получать удовольствие, играя в футбол, и надеюсь снова встретиться с вами на поле. Спасибо, «Лацио!» - написал в социальной сети футболист.

В прошлом сезоне футболист провел в составе римского клуба 18 матчей в Серии А, отдав две голевые передачи.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Лацио, Трансферы футбола - лето 2021, Марко Пароло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола