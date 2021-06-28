«Бетис» активно интересуется футболистом «Ювентуса»

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Футболистом активно интересуется «Бетис», главный тренер которого Мануэль Пеллегрини лично настаивает на кандидатуре Ругани, сообщает испанская газета Marca.

По данным СМИ, новый спортивный директор «Бетиса» Антонио Кордон готов выделить на этот трансфер четыре миллиона евро.

Напомним, что Ругани провел предыдущий сезон в арендах во французском «Ренне» и итальянском «Каляри». СМИ пишут, что новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри также не заинтересован в услугах итальянского защитника.