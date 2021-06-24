​«Барселона» готова обменять Альбу, но игрок не хочет уходить

Неутешительная финансовая ситуация вынуждает «Барселону» отказаться от ряда футболистов. Среди тех, кого каталонцы готовы отпустить, находится защитник Хорди Альба. Как сообщает ESPN со ссылкой на несколько своих источников, «сине-гранатовые» готовы обменять Альбу на Алессандро Бастони из «Интера». Впрочем, есть проблема – Альба не желает менять клубную прописку этим летом.

Хорди Альба, как известно, является воспитанником «Барселоны». В настоящий момент клуб рассчитывает продать игрока, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость.