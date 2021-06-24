​«Барселона» готова обменять Альбу, но игрок не хочет уходить

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24 Июня 2021, 15:33,
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Неутешительная финансовая ситуация вынуждает «Барселону» отказаться от ряда футболистов. Среди тех, кого каталонцы готовы отпустить, находится защитник Хорди Альба. Как сообщает ESPN со ссылкой на несколько своих источников, «сине-гранатовые» готовы обменять Альбу на Алессандро Бастони из «Интера». Впрочем, есть проблема – Альба не желает менять клубную прописку этим летом.
Хорди Альба, как известно, является воспитанником «Барселоны». В настоящий момент клуб рассчитывает продать игрока, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Хорди Альба, Алессандро Бастони