Пиоли попросил «Милан» оформить трансфер Берарди

В Италии появился претендент на форварда «Сассуоло» Доменико Берарди. Согласно информации Sportitalia, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован «Милан».

Наставник «россонери» Стефано Пиоли является инициатором приглашения нападающего. Тренер уже обратился с просьбой о покупке Берарди к руководству «Милана».

Что касается «Сассуоло», то руководство не планирует удерживать нападающего. Клуб готов расстаться с Доменико, если за него предложат порядка 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл 30 поединков, записав на свой счет 17 забитых мячей и восемь голевых передач. Его контракт с «Сассуоло» рассчитан до конца сезона-2023/2024.