Чалханоглу отклонил предложение из Катара ради «Милана»

Турецкий хавбек Хакан Чалханоглу склоняется к продлению трудового соглашения с «Миланом», об этом сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, полузащитник получил заманчивое предложение от катарского «Аль-Духаиля». Клуб предложил Хакану трехлетний контракт и оклад в размере восьми миллионов евро. Однако турок ответил отказом и рассчитывает заключить новый договор с «россонери».

Контракт Чалханоглу с миланским грандом истекает в конце текущего месяца. Он провел 33 матча в минувшем сезоне Серии А, забил четыре мяча и сделал девять результативных передач.