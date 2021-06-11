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Чалханоглу отклонил предложение из Катара ради «Милана»

11 Июня 2021, 09:41,

Турецкий хавбек Хакан Чалханоглу склоняется к продлению трудового соглашения с «Миланом», об этом сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, полузащитник получил заманчивое предложение от катарского «Аль-Духаиля». Клуб предложил Хакану трехлетний контракт и оклад в размере восьми миллионов евро. Однако турок ответил отказом и рассчитывает заключить новый договор с «россонери».

Контракт Чалханоглу с миланским грандом истекает в конце текущего месяца. Он провел 33 матча в минувшем сезоне Серии А, забил четыре мяча и сделал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
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