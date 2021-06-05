Клуб Серии А хочет пригласить Виейра

Французский тренер Патрик Виейра пользуется большим спросом среди европейских клубов. Согласно данным инсайдера Джалуки ди Марцио, заинтересованность в услугах специалиста проявляет генуэзская «Сампдория». Руководство клуба уже вступило в переговоры с наставником.

Напомним, что в настоящий момент Виейра находится в статусе безработного. Последним его местом работы была «Ницца».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Патрику со стороны французских и английских клубов. Подписать контракт с тренером хотели «Лилль», «Лион» и «Кристал Пэлас».