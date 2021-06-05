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Клуб Серии А хочет пригласить Виейра

05 Июня 2021, 09:45,

Французский тренер Патрик Виейра пользуется большим спросом среди европейских клубов. Согласно данным инсайдера Джалуки ди Марцио, заинтересованность в услугах специалиста проявляет генуэзская «Сампдория». Руководство клуба уже вступило в переговоры с наставником.

Напомним, что в настоящий момент Виейра находится в статусе безработного. Последним его местом работы была «Ницца».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Патрику со стороны французских и английских клубов. Подписать контракт с тренером хотели «Лилль», «Лион» и «Кристал Пэлас».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сампдория, Патрик Виейра
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