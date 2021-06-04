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Президент «Ювентуса»: «Суперлига необходима»

04 Июня 2021, 22:57,

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли не отказывается от идеи создания Суперлиги. 

Аньелли обвинил УЕФА в том, что клубы, которые предлагают реформирование футбола, подвергаются нападкам. Президент «Ювентуса» уверен, что Суперлига всё ещё актуальна. По мнению Аньелли, со временем необходимо менять правила турниров или вовсе вводить новые, как сообщает Football Italia. Функционер заявил, что он всё ещё готов к диалогу с УЕФА насчёт изменения регламента Лиги чемпионов или создания Суперлиги. 

Несмотря на то, что организаторы Суперлиги были против Лиги чемпионов, «Барселона», «Ювентус» и «Реал» подали заявки на следующий сезон Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, УЕФА, Андреа Аньелли, Суперлига
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