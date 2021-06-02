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​Ремзи высказался о своём будущем

02 Июня 2021, 15:32,

Слухи говорят о том, что полузащитник Аарон Ремзи может сменить «Ювентус» на другой клуб в летнее трансферное окно. Впрочем, валлийский полузащитник после чемпионата Европы намерен вернуться в туринский клуб.

«Вернусь ли я в Турин? Да, я футболист «Ювентуса», - сказал Ремзи Sky Sports.

«Очевидно, что два сезона в «Ювентусе» получились для меня разочаровывающими. Я получил несколько мелких травм и не мог показать какой-либо стабильности. Это неприятно, потому что после перехода в новый клуб всегда хочется взяться за дело и показать, на что ты способен», - рассказал футболист.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Аарон Ремзи
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