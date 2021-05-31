Ибрагимович рад возможному трансферу Икарди в «Милан»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оценил возможное усиление в атакующей линии команды.

По информации СМИ, Мауро Икарди может стать игроком «Милана», так как заинтересован продолжить карьеру в Серии А. Ибрагимович заявил, что всегда рад футболистам, которые могут принести пользу клубу, поэтому не против стать напарником аргентинца. Также Златан сказал, что жалеет о своём непопадании на чемпионат Европы 2020 года, но не собирается из-за этого завершать карьеру в сборной, как цитирует нападающего Football Italia.

39-летний Ибрагимович пришёл в «Милан» 2 января 2020 года. В ушедшем сезоне провел 37 матчей и отличился 25 раз.