Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ибрагимович рад возможному трансферу Икарди в «Милан»

31 Мая 2021, 21:27,

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оценил возможное усиление в атакующей линии команды. 

По информации СМИ, Мауро Икарди может стать игроком «Милана», так как заинтересован продолжить карьеру в Серии А. Ибрагимович заявил, что всегда рад футболистам, которые могут принести пользу клубу, поэтому не против стать напарником аргентинца. Также Златан сказал, что жалеет о своём непопадании на чемпионат Европы 2020 года, но не собирается из-за этого завершать карьеру в сборной, как цитирует нападающего Football Italia. 

39-летний Ибрагимович пришёл в «Милан» 2 января 2020 года. В ушедшем сезоне провел 37 матчей и отличился 25 раз.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Мауро Икарди, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола