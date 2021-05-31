​Определены лучшие игроки сезона Серии А, Роналду – в списке

В последний день мая Серия А определяла лучших игроков сезона в разных категориях. Лучшим голкипером стал представитель «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. Лучшим защитником признан игрок «Аталанты» Кристиан Ромеро. Лучшим полузащитником оказался Николо Барелла из «Интера». Лучшим же нападающим признали Криштиану Роналду, представляющего «Ювентус».

Также Серия А отметила представителя «Фиорентины» Николу Влаховича как лучшего молодого футболиста в категории до 23 лет.

Напомним, что чемпионом Италии стал «Интер». До этого на протяжении девяти лет подряд Скудетто доставалось «Ювентусу».