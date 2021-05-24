Пиоли: «Я уже думаю о следующем сезоне»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли находится в ожидании следующего сезона.

«Я уже думаю о следующем сезоне и хочу поднять планку. Мы амбициозны. Было бы здорово выиграть что-нибудь с «Миланом», но я помню слова Мальдини, которой сказал, что нам нужно играть 2-3 сезона подряд в Лиге чемпионов, чтобы быть конкурентоспособными. У нас должны быть амбиции, потому что мы – «Милан». Я уже готовлюсь к следующему сезону, мечтаю по ночам и работаю днём. Мечты могут стать реальностью», - цитирует итальянского специалиста пресс-служба «Милана».

Отметим, что «россонери» заняли второе место в Серии А по итогам сезона.