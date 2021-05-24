Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду и Малиновский попали в символическую сборную Серии А 2020/21

24 Мая 2021, 16:36,

Статистический портал Opta представил символическую сборную чемпионата Италии сезона 2020/21. 

Лучшим вратарём года признан голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. В защите два игрока «Интера» - Стефан де Врей и Алессандро Бастони. Компанию им составляют Тео Эрнандес из «Милана» и Хуан Куадрадо из «Ювентуса». 

Три игрока в средней линии - Руслан Малиновский, представляющий «Аталанту», и Родриго де Пауль из «Удинезе» с Петром Зельньски из «Наполи». 

В нападении красуются Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку и Луис Муриэль. Первый представляет «Ювентус», второй - «Интер» и третий - «Аталанту». 

Лучшим бомбардиром первенства 2020/21 стал Криштиану Роналду, который установил рекорд среди всех футболистов в истории топ-5 европейских лиг. 

 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Милан, Интер Милан, Наполи, Удинезе, Аталанта
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Комментарии (2)
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0
Карыч Кар
24 Мая 2021, 17:36

А где Барелла? И чем так славен Доннарумма?

1
diasello.sun@gmail.com
24 Мая 2021, 17:24

Да, Куадрадо заслужил место в этом топе в основном симуляциями! Лучше бы Хакими поставили. У Ювентуса лучшим и старательным игроком стоит признать Кьезу. вот его бы на место Де Пауля в эту символическую сборную.

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