Роналду и Малиновский попали в символическую сборную Серии А 2020/21

Статистический портал Opta представил символическую сборную чемпионата Италии сезона 2020/21.

Лучшим вратарём года признан голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. В защите два игрока «Интера» - Стефан де Врей и Алессандро Бастони. Компанию им составляют Тео Эрнандес из «Милана» и Хуан Куадрадо из «Ювентуса».

Три игрока в средней линии - Руслан Малиновский, представляющий «Аталанту», и Родриго де Пауль из «Удинезе» с Петром Зельньски из «Наполи».

В нападении красуются Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку и Луис Муриэль. Первый представляет «Ювентус», второй - «Интер» и третий - «Аталанту».

Лучшим бомбардиром первенства 2020/21 стал Криштиану Роналду, который установил рекорд среди всех футболистов в истории топ-5 европейских лиг.