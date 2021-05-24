Роналду и Малиновский попали в символическую сборную Серии А 2020/21

|
24 Мая 2021, 16:36,
|
|
Статистический портал Opta представил символическую сборную чемпионата Италии сезона 2020/21.
Лучшим вратарём года признан голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. В защите два игрока «Интера» - Стефан де Врей и Алессандро Бастони. Компанию им составляют Тео Эрнандес из «Милана» и Хуан Куадрадо из «Ювентуса».
Три игрока в средней линии - Руслан Малиновский, представляющий «Аталанту», и Родриго де Пауль из «Удинезе» с Петром Зельньски из «Наполи».
В нападении красуются Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку и Луис Муриэль. Первый представляет «Ювентус», второй - «Интер» и третий - «Аталанту».
Лучшим бомбардиром первенства 2020/21 стал Криштиану Роналду, который установил рекорд среди всех футболистов в истории топ-5 европейских лиг.
|
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Ювентус, Милан, Интер Милан, Наполи, Удинезе, Аталанта
А где Барелла? И чем так славен Доннарумма?
Да, Куадрадо заслужил место в этом топе в основном симуляциями! Лучше бы Хакими поставили. У Ювентуса лучшим и старательным игроком стоит признать Кьезу. вот его бы на место Де Пауля в эту символическую сборную.