Роналду стал первым футболистом, который был лучшим бомбардиром в трёх европейских лигах из пяти

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А сезона 2020/21, забив 29 мячей в 33 сыгранных матчах. Благодаря этому, португалец стал первым футболистом в составе «Ювентуса» за 13 лет, которого признали лучшим голеадором в чемпионате Италии. Кроме того, никто до Роналду не становился лучшим бомбардиром в трёх европейских первенствах, которые относятся к топ-5.

В последнем туре сезона 2020/21 Роналду не появился на поле из-за сильной усталости. «Ювентус» разгромил «Болонью» со счётом 4:1, заняв четвёртое место в турнирной таблице, что даёт ему право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.