Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду стал первым футболистом, который был лучшим бомбардиром в трёх европейских лигах из пяти

24 Мая 2021, 00:32,

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А сезона 2020/21, забив 29 мячей в 33 сыгранных матчах. Благодаря этому, португалец стал первым футболистом в составе «Ювентуса» за 13 лет, которого признали лучшим голеадором в чемпионате Италии. Кроме того, никто до Роналду не становился лучшим бомбардиром в трёх европейских первенствах, которые относятся к топ-5. 

В последнем туре сезона 2020/21 Роналду не появился на поле из-за сильной усталости. «Ювентус» разгромил «Болонью» со счётом 4:1, заняв четвёртое место в турнирной таблице, что даёт ему право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
24 Мая 2021, 00:41

Человек рекорд.

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