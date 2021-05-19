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​Президент «Торино» ответил на обвинения Иммобиле

19 Мая 2021, 11:49,

Президент «Торино» Урбано Каиро ответил на обвинения форварда «Лацио» Чиро Иммобиле. Последний, напомним, после очного матча команд заявил, что в подтрибунном помещении Каиро оскорблял его.

Стоит сказать, что в своё время Чиро Иммобиле провёл несколько периодов в составе «Торино».

«Иммобиле говорит, что все знают, кто он такой. Я тоже знаю, кто такой Чиро Иммобиле. Это футболист, который переходил в «Торино», чтобы перезапустить карьеру после неудачного сезона с «Дженоа». Джан Пьеро Вентура доверял ему, и он выступал успешно. Я думал, что Иммобиле с радостью останется хотя бы ещё на сезон, а он создал проблемы, чтобы перейти в «Боруссию».

«Боруссия» затем отдала Иммобиле в аренду в «Севилью», где у него дела шли плохо. Он позвонил мне и попросил вернуться в «Торино». Мне он всегда нравился, поэтому я удовлетворил его просьбу. Он не блистал со второй попытки, но я очень заботился о Чиро и все равно хотел подписать полноценный контракт после аренды. Однако он на этот раз даже не позвонил мне лично. Позвонил его агент, который сказал, что Иммобиле не может остаться в «Торино» по личным причинам. Итак, я понял, кто такой Чиро Иммобиле…» - написал Каиро в Instagram.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Торино, Чиро Иммобиле, Урбано Каиро
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Комментарии (2)
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0
overkill666
19 Мая 2021, 13:12

алкаш Каиро мог нагородить с горяча любую несуразицу. думается, что Иммобиле тут прав скорее. Пусть президент Торино радуется, что Чиро не положил гол-другой и не выкинул их серию Б.

0
Super fanat
19 Мая 2021, 12:14

Как это отменяет факт того, что Каиро мог оскорбить Иммобиле в подтрибунном помещении? Напротив, по словам Каиро, складывается впечатление, что он и виновен в этом инциденте. Мотив тоже есть - обида на Иммобиле за прошедшие периоды в Торино.

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