Симоне Индзаги не помог брату - «Лацио» поделил очки с «Торино», а «Беневенто» вылетает

Лишённый турнирной мотивации «Лацио» играл против «Торино» в отложенном матче. Гостям же есть что терять - они до последнего борются за выживание. И сегодня гости, хоть и били реже по воротам, но создали не меньше опасных моментов. Антонио Санабрия мог дважды открывать счет, но попал в голкипера и штангу. Туда же в концовке пробил и Чиро Иммобиле с 11-метрового. Итог - закономерная ничья, 0:0. «Торино» спасся от вылета. На понижение в классе идут «Парма», «Кротоне» и «Беневенто».