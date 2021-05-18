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Симоне Индзаги не помог брату - «Лацио» поделил очки с «Торино», а «Беневенто» вылетает

18 Мая 2021, 23:26,

Лишённый турнирной мотивации «Лацио» играл против «Торино» в отложенном матче. Гостям же есть что терять - они до последнего борются за выживание. И сегодня гости, хоть и били реже по воротам, но создали не меньше опасных моментов. Антонио Санабрия мог дважды открывать счет, но попал в голкипера и штангу. Туда же в концовке пробил и Чиро Иммобиле с 11-метрового. Итог - закономерная ничья, 0:0. «Торино» спасся от вылета. На понижение в классе идут «Парма», «Кротоне» и «Беневенто».

Протокол игры  
Лацио 0:0 Торино
Стракоша Томас   27' Марушич Адам Луис Фелипе   61'   68' (Эскаланте Гонсало (   68') Раду Стефан   76' (Перейра Андреас (   76'   81') Лаццари Мануэль Акпа-Акпро Жан-Даниэль   76' (Пароло Марко (   76') Лукас Лейва   68' (Патрик (   68') Альберто Луис   50' Фарес Мохамед   62' (Лулич Сенад (   62') Иммобиле Чиро Мурики Ведат
Запасные: Алиа Марко Рейна Пепе Катальди Данило Армини Николо
Сиригу Сальваторе Иццо Армандо Н'Кулу Николя Бремер Глейсон Синго Уилфрид Ринкон Томас   86' (Базелли Даниэле (   86') Мандрагора Роландо Лукич Саша Ансальди Кристиан Санабрия Антонио   86' (Дзадза Симоне (   86') Белотти Андреа
Запасные: Бонаццоли Федерико Родригес Рикардо Войвода Мергим Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Верди Симоне Буонджорно Алессандро Линетти Кароль Уйкани Самир Лянко Войнович
18 мая. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Торино, Беневенто
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