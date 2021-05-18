Симоне Индзаги не помог брату - «Лацио» поделил очки с «Торино», а «Беневенто» вылетает

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18 Мая 2021, 23:26,
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Лишённый турнирной мотивации «Лацио» играл против «Торино» в отложенном матче. Гостям же есть что терять - они до последнего борются за выживание. И сегодня гости, хоть и били реже по воротам, но создали не меньше опасных моментов. Антонио Санабрия мог дважды открывать счет, но попал в голкипера и штангу. Туда же в концовке пробил и Чиро Иммобиле с 11-метрового. Итог - закономерная ничья, 0:0. «Торино» спасся от вылета. На понижение в классе идут «Парма», «Кротоне» и «Беневенто».
Протокол игры
Стракоша Томас • 27'Марушич Адам • Луис Фелипе 61' 68' ( Эскаланте Гонсало ( 68') • Раду Стефан 76' ( Перейра Андреас ( 76' ) • 81'Лаццари Мануэль • Акпа-Акпро Жан-Даниэль 76' ( Пароло Марко ( 76') • Лукас Лейва 68' ( Патрик ( 68') • Альберто Луис • 50'Фарес Мохамед 62' ( Лулич Сенад ( 62') • Иммобиле Чиро • Мурики Ведат
Запасные: Алиа Марко • Рейна Пепе • Катальди Данило • Армини Николо
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо • Н'Кулу Николя • Бремер Глейсон • Синго Уилфрид • Ринкон Томас 86' ( Базелли Даниэле ( 86') • Мандрагора Роландо • Лукич Саша • Ансальди Кристиан • Санабрия Антонио 86' ( Дзадза Симоне ( 86') • Белотти Андреа
18 мая. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лацио, Торино, Беневенто