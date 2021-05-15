Пиоли высказался о травме Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о травме нападающего Златана Ибрагимовича.

«Я знаю, что ему прописали консервативное лечение, после которого он будет на 100% готов к играм. Ибрагимович выглядел гораздо более спокойным после того, как пообщался с медицинским штабом, не знаю, сможет ли он сыграть на Евро», - цитирует Пиоли Football Italia.

После 36 туров «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

39-летний Ибрагимович сыграл 27 матчей за «россонери» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 17 голов и отдал три голевые передачи. Контракт Златана с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2022 года.