Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду близок к возвращению в «Спортинг»

14 Мая 2021, 08:03,

36-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду может покинуть туринский «Ювентус» по завершении текущего сезона. Согласно данным Cuatro, опытный голеадор рассматривает вариант возвращения в лиссабонский «Спортинг».

Криштиану не устраивает постоянная критика, поэтому он хочет досрочно покинуть итальянский гранд. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года.

Самым вероятным вариантом для Роналду считается «Спортинг», в котором он начинал свою карьеру. Португалец готов пойти на значительное уменьшение оклада ради возвращения в лиссабонский коллектив.

Ранее мать футболиста Долореш Авейру заявила, что намерена уговорить Криштиану стать игроком «Спортинга».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Спортинг Лиссабон
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Комментарии (2)
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0
Карыч Кар
14 Мая 2021, 09:36

Пусть заберёт с собой инопланетного и они порвут Вселенную! И заодно послужат примером для молодёжи!

0
Sergo
14 Мая 2021, 08:34

Вероятность такого, сводится практически к нулю)

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