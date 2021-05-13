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Мать Роналду: «Постараюсь убедить Криштиану вернуться в «Спортинг»

13 Мая 2021, 13:39,

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский «Спортинг». Мать 36-летнего футболиста Долореш Авейру заявила, что поговорит с сыном на эту тему.

«Я поговорю с Криштиану и постараюсь убедить его вернуться в «Спортинг», - передает слова женщины Football-Italia.

Роналду является воспитанником академии лиссабонского клуба. За первую команду «Спортинга» нападающий выступал с 2002 по 2003 год.

В данный момент Криштиану играет в Италии за туринский «Ювентус». Контракт между «старой синьорой» и португальским бомбардиром рассчитан до лета 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Спортинг Лиссабон, Долореш Авейру
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Комментарии (8)
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0
Sergo
13 Мая 2021, 16:34

Ему осталось года 2 бегать, а потом окончательно ВСЕ!!! Какой Спортинг?!)) Да и аппетиты у него в финансовом плане огромные, чтобы Спортинг смог их удовлетворить. Под футбольную старость с большой долей вероятности еще захочет деньжат срубить, да к тому же спрос на него от более престижных клубов будет. Условный ПСЖ к тому же может за ушастого побороться в ближайшие годы. Поэтому, навряд ли, хоть и было бы символично...

2
Misha_diablo_football
13 Мая 2021, 16:12

Самолюбие, высокомерие, эгоизм, алчность, максимализм и куча других факторов не позволят пойти нынешнему КР в Спортинг, лет так через 3-5 может быть....

0
slain
13 Мая 2021, 17:22

Алчность это по другому адресу...

0
Misha_diablo_football
13 Мая 2021, 17:28

по обоим адресам они оба алчны до (светящихся круглых шаров) жути...

2
Alex1972
13 Мая 2021, 16:17

Именно поэтому ему никогда не быть выше Месси... Мамашка его уже это поняла.... Ждем реакции сестрички и кота Бадра... Хе-хе...

1
Alex1972
13 Мая 2021, 14:22

А чего??..... Больше никто не берет, никому не нужны его "скромные" запросы и эгоизм??.... А как же ЛЕ - для "коллекции"... А-а!!.. Ее же еще выиграть надо... А если нет - позор на века???... Ну, да!!.. Попадется опять Порту - опять свиньей на Драгау называть будут... Так что в Лиссабон, портвейн пить и горе заливать... Гелевый, помаши маме ручкой!!.... Хе-хе...

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0
AlessandroDP
13 Мая 2021, 13:56

Постарайся

0
overkill666
13 Мая 2021, 13:55

уж постаратесь, мадам.

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