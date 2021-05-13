Мать Роналду: «Постараюсь убедить Криштиану вернуться в «Спортинг»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский «Спортинг». Мать 36-летнего футболиста Долореш Авейру заявила, что поговорит с сыном на эту тему.

«Я поговорю с Криштиану и постараюсь убедить его вернуться в «Спортинг», - передает слова женщины Football-Italia.

Роналду является воспитанником академии лиссабонского клуба. За первую команду «Спортинга» нападающий выступал с 2002 по 2003 год.

В данный момент Криштиану играет в Италии за туринский «Ювентус». Контракт между «старой синьорой» и португальским бомбардиром рассчитан до лета 2022 года.