Мать Роналду: «Постараюсь убедить Криштиану вернуться в «Спортинг»

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13 Мая 2021, 13:39,
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский «Спортинг». Мать 36-летнего футболиста Долореш Авейру заявила, что поговорит с сыном на эту тему.
«Я поговорю с Криштиану и постараюсь убедить его вернуться в «Спортинг», - передает слова женщины Football-Italia.
Роналду является воспитанником академии лиссабонского клуба. За первую команду «Спортинга» нападающий выступал с 2002 по 2003 год.
В данный момент Криштиану играет в Италии за туринский «Ювентус». Контракт между «старой синьорой» и португальским бомбардиром рассчитан до лета 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Спортинг Лиссабон, Долореш Авейру
Ему осталось года 2 бегать, а потом окончательно ВСЕ!!! Какой Спортинг?!)) Да и аппетиты у него в финансовом плане огромные, чтобы Спортинг смог их удовлетворить. Под футбольную старость с большой долей вероятности еще захочет деньжат срубить, да к тому же спрос на него от более престижных клубов будет. Условный ПСЖ к тому же может за ушастого побороться в ближайшие годы. Поэтому, навряд ли, хоть и было бы символично...
Самолюбие, высокомерие, эгоизм, алчность, максимализм и куча других факторов не позволят пойти нынешнему КР в Спортинг, лет так через 3-5 может быть....
Алчность это по другому адресу...
по обоим адресам они оба алчны до (светящихся круглых шаров) жути...
Именно поэтому ему никогда не быть выше Месси... Мамашка его уже это поняла.... Ждем реакции сестрички и кота Бадра... Хе-хе...
А чего??..... Больше никто не берет, никому не нужны его "скромные" запросы и эгоизм??.... А как же ЛЕ - для "коллекции"... А-а!!.. Ее же еще выиграть надо... А если нет - позор на века???... Ну, да!!.. Попадется опять Порту - опять свиньей на Драгау называть будут... Так что в Лиссабон, портвейн пить и горе заливать... Гелевый, помаши маме ручкой!!.... Хе-хе...
Постарайся
уж постаратесь, мадам.