Буффон: «Мне звонили из «Фламенго»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал об интересе к себе со стороны «Фламенго».

«Мне звонили из «Фламенго», но я думаю, что останусь поближе к дому. Я не знаю, есть ли какой-то секрет в выступлениях в 43 года, но всё зависит от вашего характера, тела и, конечно же, удачи – это имеет большое значение», - цитирует Буффона TNT Brasil.

Напомним, что Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона. Контракт итальянца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, новому клубу он достанется бесплатно.

43-летний Буффон сыграл восемь матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, в которых пропустил пять голов.