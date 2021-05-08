Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Барселона» поборется с клубами АПЛ за Кулибали

08 Мая 2021, 09:44,

Сенегальский защитник Калиду Кулибали может покинуть «Наполи» грядущим летом. Интерес к 29-летнему африканцу проявляет каталонская «Барселона», об этом рапортует Mundo Deportivo.

«Сине-гранатовые» готовы побороться за футболиста с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и «Эвертоном». Действующий контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до середины 2023 года. Итальянский клуб рассчитывает выручить с продажи защитника 50-60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Калиду сыграл 26 поединков, в которых получил восемь желтых карточек и один раз был удален с поля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Калиду Кулибали
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