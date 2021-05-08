«Барселона» поборется с клубами АПЛ за Кулибали

Сенегальский защитник Калиду Кулибали может покинуть «Наполи» грядущим летом. Интерес к 29-летнему африканцу проявляет каталонская «Барселона», об этом рапортует Mundo Deportivo.

«Сине-гранатовые» готовы побороться за футболиста с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и «Эвертоном». Действующий контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до середины 2023 года. Итальянский клуб рассчитывает выручить с продажи защитника 50-60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Калиду сыграл 26 поединков, в которых получил восемь желтых карточек и один раз был удален с поля.