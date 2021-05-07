Флоренци отреагировал на интерес «Интера»

Защитник «ПСЖ» Алессандро Флоренци, правами на которого владеет «Рома», отреагировал на интерес к нему со стороны миланского «Интера».

«В «ПСЖ» я набрался нужного опыта, теперь жду дальнейшего витка своей карьеры. Мне льстят слухи об интересе «нерадзурри». Это топ-клуб, однако сейчас все мои мысли сосредоточены на «ПСЖ». Отдам все силы этой команде, а дальше посмотрим», - приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо посредством «Твиттера».

В нынешнем сезоне Алессандро принял участие в 33 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.