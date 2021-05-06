Кака: «Милан» способен обыграть «Ювентус»

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06 Мая 2021, 20:59,
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Экс-полузащитник сборной Бразилии Рикардо Кака верит, что «Милану» удастся вернуться в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«Обидно, что «Милан» уже продолжительное время не играет в Лиге чемпионов. Я не могу дождаться дня, когда клуб вернётся туда, думаю, что это случится скоро. Сейчас «Милану» предстоит сыграть с «Ювентусом», который возглавляет Пирло. Я уверен, что подопечные Пиоли способны выиграть этот матч и вернуться в Лигу чемпионов. Я надеюсь на это», - сказал Кака в интервью пресс-службе «Милана».
«Милан» сыграет на выезде с «Ювентусом» в воскресенье, 9 мая, начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Милан, Рикардо Кака
Было бы неплохо.