Кака: «Милан» способен обыграть «Ювентус»

Экс-полузащитник сборной Бразилии Рикардо Кака верит, что «Милану» удастся вернуться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Обидно, что «Милан» уже продолжительное время не играет в Лиге чемпионов. Я не могу дождаться дня, когда клуб вернётся туда, думаю, что это случится скоро. Сейчас «Милану» предстоит сыграть с «Ювентусом», который возглавляет Пирло. Я уверен, что подопечные Пиоли способны выиграть этот матч и вернуться в Лигу чемпионов. Я надеюсь на это», - сказал Кака в интервью пресс-службе «Милана».

«Милан» сыграет на выезде с «Ювентусом» в воскресенье, 9 мая, начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.