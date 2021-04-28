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Спаллетти вступил в переговоры с «Наполи»

28 Апреля 2021, 13:45,

Экс-наставник петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти ведет переговоры с руководством «Наполи», об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

В ходе общения 62-летний специалист заявил, что планирует получать в неаполитанском клубе порядка четырех миллионов евро в год.

Последним клубом Спаллетти был миланский «Интер», который он покинул в мае 2019-го года. С тех пор Лучано находится без работы.

В настоящий момент пост наставника неаполитанского коллектива занимает Дженнаро Гаттузо. Под его руководством команда занимает пятую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Лучано Спаллетти
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