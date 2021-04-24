11 клубов Серии А требуют наказания «Ювентуса», «Интера» и «Милана»

В начале недели информационное пространство наполнил поток новостей о Суперлиге. Проект быстро развалился, но его участники рискуют столкнуться с санкциями за попытки отколоться от действующей футбольной системы.

Как сообщает La Repubblica, одиннадцать клубов Серии А подписали письмо с требованием наказать «Ювентус», «Интер» и «Милан». Эти три клуба входили в число создателей Суперлиги.

За применение санкций в отношении тройки клубов выступают «Рома», «Торино», «Болонья», «Дженоа», «Сампдория», «Сассуоло», «Специя», «Беневенто», «Кротоне», «Парма» и «Кальяри».