11 клубов Серии А требуют наказания «Ювентуса», «Интера» и «Милана»

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24 Апреля 2021, 22:46,
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В начале недели информационное пространство наполнил поток новостей о Суперлиге. Проект быстро развалился, но его участники рискуют столкнуться с санкциями за попытки отколоться от действующей футбольной системы.
Как сообщает La Repubblica, одиннадцать клубов Серии А подписали письмо с требованием наказать «Ювентус», «Интер» и «Милан». Эти три клуба входили в число создателей Суперлиги.
За применение санкций в отношении тройки клубов выступают «Рома», «Торино», «Болонья», «Дженоа», «Сампдория», «Сассуоло», «Специя», «Беневенто», «Кротоне», «Парма» и «Кальяри».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Милан, Интер Милан
Список обиженного шлака.