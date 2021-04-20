«Фиорентина» победила в первый раз за пять туров, Кокорин всё ещё восстанавливается

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20 Апреля 2021, 23:47,
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В 32-м туре Серии А «Фиорентина» прервала череду неудач, одолев «Верону» на выезде со счётом 2:1. «Фиалки» реже контролировали мяч, но были успешными на стандартах. На 45-й минуте остроумный пропуск мяча Франком Рибери привел к пенальти в пользу гостей, и Душан Влахович пробил в самый угол ворот. После перерыва и подачи со штрафного Мартин Касерес подкараулил отскок и расстрелял цель. Хозяева наказали противника за расхлябанность обороны, которая позволила Марко Фараони головой переправить мяч к дальней штанге, а там Эдди Сальседо также головой внес его в сетку.
«Фиорентина» на 8 очков отдалилась от зоны вылета. Александр Кокорин продолжает оставаться вне заявки.
Протокол игры
|Верона
|1:2
|Фиорентина
|45' Влахович Душан (0:1)
|66' Касерес Мартин (0:2)
|(1:2) Сальседо Эдди 72'
Сильвестри Марко • Давидович Павел • Гюнтер Корай 68' 70' ( Маньяни Джанджакомо ( 70') • Димарко Федерико • Фараони Марко • Тамез Адриен 70' ( Стураро Стефано ( 70' ) • 90'Илич Иван 60' ( Сальседо Эдди ( 60') • Лазович Дарко 79' ( Калинич Никола ( 79') • Барак Антонин • Ласанья Кевин • Бесса Даниэль 69' ( Дзакканьи Маттиа ( 69')
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Четин Мерт • Колли Эбрима • Рюэгг Кевин • Фавилли Андреа • Пандур Ивор
Дронговски Бартломей • Мартинес Лукас II • 90'Песселья Херман • Касерес Мартин • Венути Лоренцо • Бонавентура Джакомо 19' 86' ( Роша Игор II ( 86') • Амрабат Софьян • Пульгар Эрик • Бираги Кристиано 86' ( Кастровилли Гаэтано ( 86') • Рибери Франк 77' ( Куаме Кристиан ( 77' ) • 90'Влахович Душан
20 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Верона