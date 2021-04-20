Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» победила в первый раз за пять туров, Кокорин всё ещё восстанавливается

20 Апреля 2021, 23:47,

В 32-м туре Серии А «Фиорентина» прервала череду неудач, одолев «Верону» на выезде со счётом 2:1. «Фиалки» реже контролировали мяч, но были успешными на стандартах. На 45-й минуте остроумный пропуск мяча Франком Рибери привел к пенальти в пользу гостей, и Душан Влахович пробил в самый угол ворот. После перерыва и подачи со штрафного Мартин Касерес подкараулил отскок и расстрелял цель. Хозяева наказали противника за расхлябанность обороны, которая позволила Марко Фараони головой переправить мяч к дальней штанге, а там Эдди Сальседо также головой внес его в сетку.

«Фиорентина» на 8 очков отдалилась от зоны вылета. Александр Кокорин продолжает оставаться вне заявки.

Протокол игры  
Верона 1:2 Фиорентина
    45' Влахович Душан (0:1)
    66' Касерес Мартин (0:2)
(1:2) Сальседо Эдди 72'    
Сильвестри Марко Давидович Павел Гюнтер Корай   68'   70' (Маньяни Джанджакомо (   70') Димарко Федерико Фараони Марко Тамез Адриен   70' (Стураро Стефано (   70'   90') Илич Иван   60' (Сальседо Эдди (   60') Лазович Дарко   79' (Калинич Никола (   79') Барак Антонин Ласанья Кевин Бесса Даниэль   69' (Дзакканьи Маттиа (   69')
Запасные: Берарди Алессандро Удоги Дестини Четин Мерт Колли Эбрима Рюэгг Кевин Фавилли Андреа Пандур Ивор
Дронговски Бартломей Мартинес Лукас II   90' Песселья Херман Касерес Мартин Венути Лоренцо Бонавентура Джакомо   19'   86' (Роша Игор II (   86') Амрабат Софьян Пульгар Эрик Бираги Кристиано   86' (Кастровилли Гаэтано (   86') Рибери Франк   77' (Куаме Кристиан (   77'   90') Влахович Душан
Запасные: Монтьель Кристобаль Росати Антонио Оливера Максимильяно Малку Кевин Кальехон Хосе Эйссерик Валентин Терраччиано Пьетро Баррека Антонио
20 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Верона
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