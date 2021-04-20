«Фиорентина» победила в первый раз за пять туров, Кокорин всё ещё восстанавливается

В 32-м туре Серии А «Фиорентина» прервала череду неудач, одолев «Верону» на выезде со счётом 2:1. «Фиалки» реже контролировали мяч, но были успешными на стандартах. На 45-й минуте остроумный пропуск мяча Франком Рибери привел к пенальти в пользу гостей, и Душан Влахович пробил в самый угол ворот. После перерыва и подачи со штрафного Мартин Касерес подкараулил отскок и расстрелял цель. Хозяева наказали противника за расхлябанность обороны, которая позволила Марко Фараони головой переправить мяч к дальней штанге, а там Эдди Сальседо также головой внес его в сетку.

«Фиорентина» на 8 очков отдалилась от зоны вылета. Александр Кокорин продолжает оставаться вне заявки.