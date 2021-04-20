Перес рассказал, вернётся ли Роналду в «Реал»

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20 Апреля 2021, 11:15,
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Президент Суперлиги Европы и мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном возвращении форварда Криштиану Роналду в «королевский» клуб.
«Криштиану не вернется в наш клуб. Не вижу в этом смысла, он связан контрактом с «Ювентусом», - приводит слова функционера инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.
Напомним, что португальский бомбардир защищал цвета «Реала» с 2009-го по 2018-й год, после чего стал игроком «старой синьоры». Трудовое соглашение Роналду с «Ювентусом» рассчитано до середины 2022-го года.
Ранее сообщалось о намерении туринского клуба расстаться с Криштиану из-за большой заработной платы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Флорентино Перес
этот вопрос Пересу мог задать только Гумен , ибо это сейчас самое главное для болельщиков Реала ...
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