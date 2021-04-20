Перес рассказал, вернётся ли Роналду в «Реал»

Президент Суперлиги Европы и мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном возвращении форварда Криштиану Роналду в «королевский» клуб.

«Криштиану не вернется в наш клуб. Не вижу в этом смысла, он связан контрактом с «Ювентусом», - приводит слова функционера инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что португальский бомбардир защищал цвета «Реала» с 2009-го по 2018-й год, после чего стал игроком «старой синьоры». Трудовое соглашение Роналду с «Ювентусом» рассчитано до середины 2022-го года.

Ранее сообщалось о намерении туринского клуба расстаться с Криштиану из-за большой заработной платы.