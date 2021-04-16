Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тренер «Фиорентины»: «Кокорин занимается по индивидуальной программе»

16 Апреля 2021, 13:03,

Наставник «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о восстановлении российского форварда Александра Кокорина, получившего травму.

«У некоторых игроков команды есть проблемы со здоровьем. Александр Кокорин сейчас проводит тренировки по индивидуальной программе», - передает слова специалиста пресс-служба флорентийского коллектива.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний форвард провел три поединка, не отметившись результативными действиями.

После 30-ти туров Серии А «Фиорентина» набрала 30 баллов и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Джузеппе Якини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола