Тренер «Фиорентины»: «Кокорин занимается по индивидуальной программе»

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16 Апреля 2021, 13:03,
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Наставник «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о восстановлении российского форварда Александра Кокорина, получившего травму.
«У некоторых игроков команды есть проблемы со здоровьем. Александр Кокорин сейчас проводит тренировки по индивидуальной программе», - передает слова специалиста пресс-служба флорентийского коллектива.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний форвард провел три поединка, не отметившись результативными действиями.
После 30-ти туров Серии А «Фиорентина» набрала 30 баллов и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Джузеппе Якини